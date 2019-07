2. Juli 2019, 22:06 Uhr Begrenzter Handlungsspielraum Ein Konzept ist keine Lösung

Die Kommunen im Norden Münchens wollen den Verkehrskollaps gemeinsam verhindern. Doch sie stoßen an ihre Grenzen

Von Viktoria Großmann, Dachau

Wenn alle die gleichen Probleme plagen, dann können auch alle gemeinsam daran arbeiten, sie zu lösen. Daher haben sich Kommunen aus den Landkreisen Dachau, Freising und München mit der Landeshauptstadt München zusammengeschlossen, um gemeinsam ein Verkehrskonzept München Nord auf den Weg zu bringen. Siedlungsdruck und Verkehrsinfarkt sollen so angegangen werden.

Im September wollen sich die Vertreter aus Kommunen und Landkreisen wieder treffen, um konkrete Maßnahmen und Projekte zu verabreden, die dann auf einer Abschlusspräsentation im Oktober vorgestellt werden. Was dann passiert, ist allerdings fraglich. In dem seit 2015 andauernden Prozess konnten sich viele Bürgermeister gegenseitig ihr Leid klagen, ihre Gemeinsamkeiten herausfinden und oft waren auch recht schnell ähnliche und ortsübergreifende Lösungsansätze gefunden. Doch am Ende stehen die Fragen: wer zahlt? Und was akzeptieren die Bürger? Die bisherigen Ergebnisse hat Rimbert Schürmann, Verkehrsplaner von der PTV Group, im Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Dachau vorgestellt. Als eine wesentliche Forderung nannte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) eine Verbesserung bei der S-Bahn. "Die S-Bahn soll nach Fahrplan und mit den angegebenen Taktverstärkern fahren", sagte er. Der Zehn-Minuten-Takt der S2 im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr fällt beinahe täglich aus. Hinzu kommen zahlreiche Verspätungen. Die Folge ist, dass viele Menschen lieber Auto fahren - und das führt zu Stau und verstopften Durchgangsstraßen wie in Markt Indersdorf, Dachau und Karlsfeld.

Pünktlichkeit bei der Bahn zu erreichen, liegt allerdings nicht in der Hand der Kommunen. Mehr Einfluss haben sie darauf, Parkplätze an den Haltestellen zu schaffen. Die Kommunalpolitiker sind sicher, dass mehr Park-and-ride-Plätze helfen, die Menschen zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen. Trotzdem haben sie daneben noch einen ganzen Forderungskatalog an die Bahn: mehr Fahrten, kürzere Fahrzeiten, billigere Fahrkarten.

Außerdem erhoffen sich die Kommunen viel von Tangentialverbindungen, etwa von Markt Indersdorf über Röhrmoos nach Haimhausen und weiter Richtung Eching oder Neufahrn - damit Pendler im öffentlichen Nahverkehr weniger Umwege haben. Im Radverkehr wird von den Teilnehmern der Verkehrskonferenz München Nord wenig Entlastung gesehen. Die Bürgermeister sind der Meinung, dass Radschnellwege zu wenig genutzt werden würden. Hinter dieser Skepsis steckt allerdings auch ein ganz praktisches Problem: Häufig bekommen Gemeinden die Flächen für den Radwegebau gar nicht.

Flächenmangel ist oft ein Grund dafür, dass viele Gemeinden nicht so wachsen können, wie sie möchten. Viele Bürgermeister fordern neue Steuerregelungen. Das soll Landwirte überzeugen, ihr Land zu verkaufen. Es fehlt den Kommunen an Flächen für Gewerbegebiete oder für kommunalen Wohnungsbau. Andere Gemeinden wiederum hätten Kapazitäten, fürchten aber um den Ortscharakter oder die Bevölkerung trägt Veränderungen nicht mit. Selbst wer Bauflächen findet, dem mangelt es oft an den nötigen Ausgleichsflächen, welche oft sehr teuer sind.

Dem Planungsraum, zu dem bei diesem Konzept der Landkreis Dachau gehört, attestieren die Gutachter zu geringe finanzielle Mittel, um die wichtigen Verkehrsprobleme bald angehen zu können. Die Fachleute raten, "über beschränkende Maßnahmen" für den individuellen Autoverkehr nachzudenken. Sie empfehlen als kurzfristige Maßnahme mehr Busse, langfristig ziehen sie auch neue Schienenwege oder eine Seilbahn in Betracht. Das Fazit lautet jedoch, dass der Handlungsspielraum der Kommunen begrenzt ist. Durch die vielen Ämter, Behörden und Institutionen, die eingebunden sind, verliere man viel Zeit. Schlussfolgerung der Verkehrsplaner: Ohne den Verkehrsminister geht es nicht. CSU-Politiker Hans Reichhart müsste selbst ran, um dem Münchner Norden zu helfen. Bisher weiß er davon aber noch nichts.