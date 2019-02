5. Februar 2019, 22:15 Uhr Beginn um 19 Uhr Bürgerversammlungen in Erdweg

Im Wirtshaus am Erdweg findet an diesem Mittwoch, 6. Februar, eine Bürgerversammlung statt für alle, die direkt in Erdweg oder in den Ortsteilen Großberghofen und Walkertshofen leben. Nach einem Bericht des Bürgermeisters Christian Blatt (CSU) haben die Bewohner das Wort und dürfen ihre Anliegen und Ansichten zur Gemeinde vortragen. Für die Bewohner von Unterweikertshofen, Langengern und Guggenberg folgt die Versammlung am Donnerstag, 7. Februar im Gasthaus Schmaus in Langengern. Damit ist die Reihe der Bürgerversammlungen in der Gemeinde Erdweg bereits abgeschlossen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.