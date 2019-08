20. August 2019, 21:31 Uhr "Beckenboden und mehr" ASV Dachau bietet Gesundheitssportkurs an

Nach den Sommerferien startet beim ASV Dachau der Gesundheitssportkurs "Beckenboden und mehr". Im neuen Bewegungsangebot, das am Donnerstag, 12. September, mit einer kostenfreien Schnupperstunde um 15.40 Uhr im Gymnastikraum der Tennisfreunde in der Gröbenriederstraße 81 beginnt, lehrt Gesundheitssporttrainerin Dagmar Labitzke zwölf Wochen lang Übungen zur Wahrnehmung, Kräftigung und Entspannung des Beckenbodens. Weitere Themen der Stunde sind Faszientraining und Rumpfkräftigung. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Interessierte müssen sich anmelden in der ASV-Geschäftsstelle unter 08131/56810 oder per Mail an info@asv-dachau.de.