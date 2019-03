7. März 2019, 21:56 Uhr BBV Bauernverband lädt ein zum Landfrauentag

Der Bayerische Bauernverband (BBV) feiert den Landfrauentag am Dienstag, 19. März, wieder mit einem besonderen Programm. Um 9 Uhr eröffnet Pfarrvikar Simon Ruderer die Veranstaltung mit einem Gottesdienst. Für die musikalische Begleitung sorgt der Landfrauenchor unter der Leitung von Wast Kottermair.

Es folgen Grußworte der Kreisbäuerin Emmi Westermeier um 10.15 Uhr und anschließend eine Gesprächsrunde unter dem Titel "Im Dialog bleiben - Schweigen ist nicht immer Gold!" Den Festvortrag halten Carlos Benede, der Autor des Buches "Kommissar mit Herz - Meine Jungs, mein Leben, unser Weg", der nun Vorstand der Weitblick-Jugendhilfe ist, sowie Siegfried Hofer, der pädagogische Leiter der Weitblick-Jugendhilfe. Bei einem gemeinsamen Mittagessen um 12.15 Uhr lassen die Teilnehmer den Landfrauentag in Ruhe ausklingen.

Die Kreisbäuerin Emmi Westermeier freut sich darauf, alle interessierten Damen beim Landfrauentag im Restaurant Alte Gutsscheune in Markt Indersdorf begrüßen zu dürfen. Eine Anmeldung bis Freitag, 8. März, ist notwendig und kann beim Bayerischen Bauernverband Dachau unter der Telefonnummer 08131/36 30-0 oder per E-Mail an dachau@BayerischerBauernVerband.de erfolgen.