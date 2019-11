Im Artikel "Erinnerungen an den Engel der Autobahn", erschienen am Mittwoch, 6. November, wurde über den Initiator der Odelzhausener Ortsgruppe des Bayerischen Roten Kreuzes berichtet. Fälschlicherweise wurde er in dem Artikel Jürgen Koch genannt. Der Vorname stimmt nicht. Der posthum geehrte Gründer der Gruppe heißt Günter Koch.