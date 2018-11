15. November 2018, 22:16 Uhr Bayerisches Fernsehen Kinder und Familie im Fokus

Die TV-Sendung "Jetzt red i" sendet aus Dachau

Den gewünschten Krippen- oder Kindergartenplatz zu bekommen, ist in manchen Regionen Bayerns wie ein Lottogewinn. Vor allem in den Ballungsräumen müssen Eltern oft lange warten, vielerorts fehlen Hunderte Betreuungsplätze - trotz Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr. Die Gründe: steigende Geburtenraten, immer häufiger sind beide Elternteile berufstätig und der Zuzug nach Bayern. Dachau ist da keine Ausnahme. Deshalb kommen die BR-Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska Storz mit ihrer Sendung "Jetzt red i" am Mittwoch, 21. November, in den ASV-Theatersaal.

Die Stadt wächst rasant, auch weil sich viele München nicht mehr leisten können. Es fehlt an Räumlichkeiten für Kitas , Schülerbetreuung und vor allem an Personal. Die neue bayerische Regierung versucht die Familien mit Geld zu besänftigen: Eltern erhalten für die Betreuung im Kindergarten monatlich 100 Euro Zuschuss, zusätzlich gibt es das Familiengeld für Eltern von ein- und zweijährigen Kindern. Aber welche Unterstützung brauchen Familien wirklich? Wann gibt es genügend Kita-Plätze? Wie sieht eine gute Kinder- und Familienpolitik aus? Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit der bayerischen Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) und der Chefin der Bayern-SPD Natascha Kohnen. Einlass: 19.15 Uhr, Sendungsbeginn: 20. 15 Uhr. Kostenlose Karten können per E-Mail an jetztredi@br.de oder unter 089/5900-252 99 bestellt werden.