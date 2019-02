7. Februar 2019, 22:10 Uhr Bayerische Landesstiftung Geld für Sanierungen und Renovierungen verteilt

Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat wieder über mehr als 100 Förderanträge aus dem gesamten Freistaat entschieden - darunter auch über vier im Landkreis Dachau. Wie die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher, Betreuungsabgeordnete für den Landkreis Dachau, mitteilt, wurden der Katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus zur Generalsanierung der Pfarrkirche in Haimhausen ein Zuschuss in Höhe von 70 000 Euro bewilligt. Gute Nachrichten für die Vorsitzende des Sozialausschusses: "Ich freue mich sehr, dass der Erhalt dieser jahrhundertealten Kirche seitens der Bayerischen Landesstiftung finanziell unterstützt wird. Es ist wichtig, dass wir sorgsam und wertschätzend mit unserem historischen Erbe umgehen." Aber nicht nur öffentliche Gebäude können bei Renovierung und Sanierung bezuschusst werden - auch unter Denkmalschutz stehende private Anwesen können eine derartige Förderung erhalten. Zu diesem Zweck gehen Fördergelder in Höhe von 1500 Euro nach Einsbach, 2000 Euro in die Stadt Dachau, und 22 500 Euro nach Altomünster.