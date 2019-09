Die Bavarian Interntional School gAG (BIS), deren einer Campus sich in Haimhausen befindet, erhält die Auszeichnung als "Umweltschule in Europa - Internationale Nachhaltigkeitsschule" mit zwei Sternen. Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung, auf die sich alle bayerische Schulen bewerben können. Sie müssen dazu zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit bearbeiten, dokumentieren und zugleich aufzeigen, wie Nachhaltigkeit darüber hinaus im Schulalltag verankert ist.

"Wir hatten uns eigentlich nur auf einen Stern beworben, aber dass wir gleich zwei Sterne bekommen, ist eine wunderbare Anerkennung für all unsere Umwelt- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen im vergangenen Schuljahr", freut sich Emma Morris, die Koordinatorin des Eco-School-Projekts der Schule. Die Auszeichnung sei ein großer Ansporn im laufenden Schuljahr auch noch den dritten Stern zu erreichen. Eingereicht hatten mehrere hundert Schüler Projekte zu den drei Themen Müll, Biodiversität und gesunde Lebensweise sowie eine Dokumentation dazu, wie Umwelt und Nachhaltigkeit in das alltägliche Schulleben integriert werden. Die Leistungen der BIS wurden von einer Fachjury aus Vertretern des Umweltministeriums, des Kultusministeriums sowie der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen und des Landesbund für Vogelschutz in Bayern bewertet. An der Preisverleihung Anfang Dezember wird der Bayerische Kultusminister, Michael Piazolo (FW) teilnehmen.

Die BIS ist eine gemeinnützige Bildungsinstitution mit zwei Campus-Standorten und rund 1200 Kindern und jugendlichen aus 56 Nationen im Alter von drei bis 18 Jahren. Als eine von nur zwei internationalen Schulen in ganz Deutschland bietet die BIS alle vier Programme der International Baccalaureate Organisation an. Die private Ganztagsschule legt eigenen Angaben zufolge die individuelle Entwicklung der Kinder in den Fokus und lehrt nach dem Motto "Believe. Inspire. Succeed", glaube, inspiriere, sei erfolgreich.