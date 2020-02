Die umstrittene Erhaltungssatzung für Martin-Huber-Straße und Amperweg ist vom Tisch. Der Stadtrat hat die neue Regulierung von Bauvorhaben, die erst noch im Detail erarbeitet werden sollte, wieder aufgehoben. Erst im Oktober hatte das Gremium die Erarbeitung der Satzung beschlossen. Nun aber wurde die damals mit knapper Mehrheit getroffene Entscheidung wieder gekippt. Auf die Tagesordnung gebracht hatte das Thema die ÜB-Fraktion, nachdem betroffene Eigentümer massiv protestiert hatten. Die ÜB nennt in ihrem Antrag auf erneute Beratung die geplante Satzung einen "übermäßigen und nicht erforderlichen Eingriff in die Eigentumsrechte". Dieser Haltung schloss sich eine - erneut knappe - Mehrheit der Stadträte an. Auslöser für die Überlegungen zu einer Erhaltungssatzung war, dass das markante Gebäude an der Martin-Huber-Straße 13 abgerissen werden sollte. Nun ist die Satzung hinfällig. Das, so Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), "bedeutet den Abbruch dieses Anwesens".