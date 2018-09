4. September 2018, 22:03 Uhr Baustellen in den Ferien Millionen für die Bildung

Das Ignaz-Taschner-Gymnasium, die Berufsschule und die Mittelschule Dachau Süd sind derzeit große Baustellen in der Stadt. Sie werden erweitert und saniert, weil die alten Gebäude aus den Nähten platzen. Alle drei Projekte liegen im Zeitplan

Von Robert Stocker, Dachau

Während sich die Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien erholen, geht es an einigen Schulen rund. Dort haben Bauarbeiter Hochkonjunktur. Sie bohren, hämmern und schweißen, damit die Schulneubauten in Dachau wie geplant fertig werden. Drei große Projekte werden derzeit umgesetzt: der Erweiterungsbau des Ignaz-Taschner-Gymnasiums, der Umbau der Berufsschule im Stadtteil Augustenfeld und der Ausbau und die Sanierung der Mittelschule Dachau Süd. Alle Arbeiten liegen im Zeitplan und kommen zügig voran. Stadt und Landkreis investieren in den Schulbau Millionen Euro.

Ignaz-Taschner-Gymnasium

Der Zeitplan für den Erweiterungsbau ist sehr knapp, aber das Projekt läuft nach Auskunft des Landratsamts derzeit gut. Spatenstich war im Dezember vergangenen Jahres. In diesem Oktober soll der Rohbau fertig sein. Demnächst wird die Decke über dem ersten Erdgeschoss eingeschalt, im November beginnen die Fensterarbeiten. Der Erweiterungsbau ist dringend nötig, weil das Gymnasium aus allen Nähten platzt. Es hat mehr als 1200 Schülerinnen und Schüler, Platz ist aber nur für 900 da. Der Erweiterungsbau besteht aus einem zweigeschossigen Gebäude, in dem Fachräume für die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und Biologie entstehen. Im Erdgeschoss sind ein Foyer mit Lichthof sowie Technik- und Umkleideräume geplant. An diesen Bau schließt sich eine Zweifachturnhalle mit Dachgarten und Streetballfeld an. Weil das Gymnasium bisher keine eigene Turnhalle hatte, fand der Sportunterricht in der Halle des TSV 1865 statt. Der Neubau wird auch eine Tiefgarage mit 41 Stellplätzen bekommen. Eine Erleichterung für die Lehrer, die den Parkplatz des TSV nutzen oder für die kostenpflichtigen Stellplätze in der Anwohnerzone Augustenfeld zahlen mussten. Die Kosten für den Erweiterungsbau sind mit etwa 20 Millionen Euro veranschlagt. Zum Schuljahresbeginn 2019/20 soll er fertig sein.

Das Erdgeschoss des Erweiterungsbaus für das Ignaz-Taschner-Gymnasium ist schon im Rohbau fertiggestellt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Berufsschule

Auch der Umbau der Berufsschule ist ein Großprojekt. Er besteht aus drei Bauabschnitten: Ringschluss des Gebäudekomplexes, Umkleiden sowie Verwaltungstrakt mit Aula und Bibliothek. Der Neubau für den Ringschluss ist bereits fertiggestellt und Ostern 2018 in Betrieb gegangen. Schüler und Lehrer müssen mit dem Baulärm leben. "Während der Bauarbeiten wird der Schulbetrieb innerhalb des Gebäudes umgelagert", erklärt Jörg Bögeholz, Leiter der Abteilung Hochbau und Gebäudemanagement am Landratsamt. Derzeit wird der zweite Bauabschnitt realisiert; im Sommer nächsten Jahres sollen die neuen Umkleideräume fertig sein. Für den Umbau des Verwaltungstrakts sind größere Veränderungen in der Statik nötig. Die letzten Baumaßnahmen sind der Pausenhof und die Außenanlagen. Auch die benachbarte Realschule profitiert von der Erweiterung. Sie hat im Neubau weitere Räume bekommen. Die Gesamtkosten betragen 30,8 Millionen Euro. Die Bauarbeiten werden noch zweieinhalb Jahre dauern.

Die Berufsschule wird bis 2021 eine Baustelle bleiben. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Mittelschule Dachau Süd

Im September 2017 sind die Schüler und Lehrkräfte der Mittelschule Dachau Süd umgezogen. Ihr Domizil ist jetzt die Ludwig-Thoma-Schule neben dem Volksfestplatz. Der Grund: Ihre Schule in Dachau Süd wird erweitert und saniert. Das Gebäude erhält ein zusätzliches Stockwerk; über den Eingangsbereich wird ein weiterer Flügel gesetzt. Im Nordflügel sind Horträume für Grund- und Mittelschüler geplant. Zudem wird das Bestandsgebäude saniert. Messungen haben ergeben, dass die Räume mit Asbest und PCB belastet sind. "Bei Gebäuden aus den sechziger und siebziger Jahren muss man aufpassen", sagt die stellvertretende Leiterin des städtischen Bauamts, Ariane Jungwirth. Derzeit werden die Leitungen für Strom, Heizungs- und Sanitäranlagen verlegt. Auch Arbeiten für den Trockenbau sind im Gange. Die Gesamtkosten betragen 13,3 Millionen Euro. Sanierung und Umbau sollen Anfang September 2019 beendet sein. "Das entspricht dem Zeitplan", so Jungwirth. Dann ziehen Schüler und Lehrkräfte wieder in ihr angestammtes Gebäude um.