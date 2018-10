1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Baustelle Gefährlicher Engpass

Altbauten werden abgerissen, neue Häuser hochgezogen, es wird saniert und renoviert: Nicht nur in der Altstadt gleicht Dachau derzeit einer Großbaustelle. Auch an der Oskar-von-Miller-Straße im Süden der Stadt beherrschen Baukräne das Bild. Auf einem Grundstück entsteht ein Neubau, gleich daneben wird ein Dach neu eingedeckt. Weil die schweren Baumaschinen bis in die Straße hinein ragen, ist die Fahrbahn auf einer längeren Strecke nur einseitig nutzbar, der südliche Gehweg für Passanten ist vollständig blockiert. Absperrbaken und Schilder regeln den Verkehr. Doch Fußgänger müssen vor und nach der Baustelle die Straße queren, um sicher auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig zu passieren. Keine gute Situation, finden einige Anwohner und schlagen nun Alarm. Denn auch viele Kinder kommen durch die Oskar-von-Miller-Straße auf dem Weg zum Sportverein ASV Dachau, zur Grundschule oder zu den Kitas. Gerade morgens und mittags kommt es dabei offenbar zu gefährlichen Situationen. Deshalb fordern die Bürger Abhilfe, denn - so sagen sie - die Sicherheit der Jüngsten muss einfach vorgehen.