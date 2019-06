26. Juni 2019, 22:27 Uhr Bauprojekte im Landkreis Lebensräume aus Holz und Glas

Bei den "Architektouren" sind am Wochenende auch vier besonders gelungene Bauprojekte aus dem Landkreis zu besichtigen

Für Architekturinteressierte ist an diesem Wochenende, 29. / 30. Juni, einiges geboten. Wie jedes Jahr lädt die Bayerische Architektenkammer zu ihrer alljährlichen Leistungsschau ein. "Räume prägen!" lautet das Motto des Jahres 2019, landesweit werden 224 Vorzeigeprojekte an 148 Orten präsentiert. Auch vier Bauprojekte aus dem Landkreis können besichtigt werden. Das Besondere an der Besichtigungstour: Man hat hier auch mal Gelegenheit, mit Architekten, Bauherren und Nutzern ins Gespräch zu kommen.

In Dachau kann man den Steinlechnerhof an der Augsburger Straße 62 besichtigen. Der alte Bauernhof mitten in der Stadt wurde vom Büro der Dachauer Architekten Carola Hain-Fischer zu einem großzügigen, modernen Kinderhaus umgewandelt. Sieben Gruppen haben hier Platz zum Spielen. Bauherrin ist die Stadt Dachau. Besichtigen kann man das Kinderhaus am Samstag, 29. Juni, von 12 bis 14 Uhr.

Das Softwareunternehmen Micronova gehört zu den Vorzeigeunternehmen in der Gemeinde Vierkirchen. Ob in der Gesundheitsinformationstechnik, in der mobilen Kommunikation oder in der Automobilbranche, überall werden die Dienste des Unternehmens nachgefragt. Das machte eine Erweiterung notwendig: Das neue Bürogebäude für etwa 120 Mitarbeiter kann man sowohl am Samstag als auch am Sonntag besichtigen, jeweils zwischen 14 und 16 Uhr. Führungen finden jede halbe Stunde statt. Der Sitz von Micronova liegt im Gewerbegebiet Vierkirchen, Unterfeldring 6. Die großzügigen Außenflächen umfassen auch eine Blumenwiese. In deren Mitte haben im Frühjahr 2019 zwei Bienenvölker ihre Heimat gefunden. Je nach Vegetation sammeln sie laut Imker Philipp Blumenschein etwa 15 bis 50 Kilo Honig im Jahr.

Die Gemeinde Vierkirchen hat den Neubau eines Kinderhorts für 120 Kinder an der Indersdorfer Straße 35a in Auftrag gegeben. Der Anbau an die bestehende Grundschule wurde im Dezember 2018 fertiggestellt. Für die Gestaltung der Umgebung waren die Dachauer Landschaftsarchitekten von Topgrün zuständig. Besichtigungstermine: Samstag und Sonntag jeweils von 10.30 bis 14.30 Uhr.

Wie moderner Unterricht in einer Grundschule aus Holz aussieht, kann man sich in Odelzhausen an der Dietenhausener Straße 17 ansehen: Zwei viergeschossige Gebäuderiegel umschließen eine verglaste Halle mit Lern-Nischen und -Brücken. Bauherr ist der Zweckverband Grund- und Mittelschule Odelzhausen, an der Gestaltung der Außenanlagen waren auch wieder die Dachauer Landschaftsarchitekten von Topgrün beteiligt. Besichtigen kann man die Schule an zwei Terminen am Sonntag, 30. Juni: entweder um 14 oder um 15 Uhr. Das Münchner Architekturbüro Schankula bittet um rechtzeitige Anmeldung bis Freitag, 28. Juni, unter cr@schankula.com.