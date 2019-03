28. März 2019, 22:02 Uhr Bauprojekt Kirche reißt Pfarrbüro ab

An der Korneliuskirche soll ein größeres Gebäude entstehen

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Die evangelische Kirche will demnächst in Karlsfeld das Pfarrhaus an der Korneliuskirche vergrößern. Im Herbst sollen die Bagger anrücken und das alte Pfarrbüro samt Wohnungen abreißen - jedenfalls wenn es nach den Vorstellungen des Dekanatsbezirks München geht. "Der Keller ist feucht", erklärt Architekt Stefan Neukamm, der zugleich Leiter für die Abteilung Bau und Liegenschaften im Kirchenamt München ist. Man habe länger überlegt, wie man das Problem lösen könne, schließlich sei man zu dem Schluss gekommen: "Das ist wirtschaftlich nicht sanierbar." Deshalb plant der Dekanatsbezirk an derselben Stelle einen Neubau. Allerdings in etwas anderen Dimensionen: Das Pfarrhaus soll künftig mehr als doppelt so groß werden. "Wir wollen nicht nur die Wohnung des Pfarrers und das Amt dort unterbringen, sondern auch 15 Wohnungen", sagt Neukamm.

Auch der Karlsfelder Bauausschuss hat sich mit dem Vorhaben befasst. "Das Pfarramt liegt im allgemeinen Wohngebiet und fügt sich nach Paragraf 34 Baugesetzbuch in die Umgebung ein", war die knappe Erklärung des Bauamtsleiters. Die überbaute Grundfläche soll 13,20 auf 35,50 Meter sein, plus ein kleiner Anbau. Derzeit ist das Pfarramt zweigeschossig, künftig soll es dreigeschossig werden. Die Firsthöhe liegt dann bei 8,60 Meter. Natürlich verlangt die Gemeinde auch einen Stellplatznachweis für die neuen Wohnungen. Auf dem Kirchengelände ist wenig Platz, deshalb hat Neukamm eine Tiefgarage mit 23 Stellplätzen vorgesehen. Der Bauausschuss machte den Weg für das Vorhaben frei. Einstimmig genehmigten die Kommunalpolitiker den Neubau.

"Einige Wohnungen oder kleinere Appartements sollen idealerweise für Mitarbeitende sein", erklärt Neukamm der Süddeutschen Zeitung. Dabei denkt er vor allem an die Erzieherinnen, die im Kornelius-Kindergarten beschäftigt sind. Für einen Teil der Wohnungen hofft er noch eine Förderung zu bekommen, damit dort Leute wohnen können, die sich die hohen Mietpreise nicht leisten können. Andere werden entsprechend dem örtlichen Mietspiegel angeboten. "Aber nicht an der oberen Grenze", versichert der Architekt. Wenn alles nach Zeitplan läuft, soll im Herbst mit dem Abbruch begonnen werden. Das alte Pfarrheim steht bereits leer. Als Pfarrer Roman Breitwieser vor knapp zwei Jahren nach Karlsfeld kam, hat er bereits eine sogenannte Interimswohnung bezogen. Ende 2021 könnte der Neubau dann fertig sein. Insgesamt wird der Dekanatsbezirk etwa fünf Millionen Euro in das Projekt investieren.

Wer sich wundert, warum der Turm der Korneliuskirche schon jetzt eingerüstet ist, dem sei gesagt, dies hat nichts mit dem Pfarrheim zu tun. Zwar ist die Kirche ebenso wie das Pfarrheim Anfang der Sechziger errichtet worden, doch das Gotteshaus ist noch vollkommen in Ordnung. Einzig die Schallläden im Glockenturm müssen laut Neukamm ersetzt werden. Wind und Wetter haben das Holz marode werden lassen. Diese hölzerne Einhausung der Glocken sorgt dafür, dass der Schall gebündelt und ein harmonischer Klang nach draußen geleitet wird, der nicht ganz so laut ist. Aus Arbeitssicherheitsgründen muss der Turm dazu eingerüstet werden. Ein paar Wochen werden die Handwerker noch beschäftigt sein.