26. August 2018, 21:51 Uhr Baumarbeiten Ludwig-Dill-Straße wird für Verkehr gesperrt

Autofahrer müssen sich in der laufenden Woche auf Verkehrsbehinderungen in der Ludwig-Dill-Straße einstellen. Die Stadtwerke müssen auf dem Gelände des Familienbades Bäume zurückschneiden. Aufgrund dessen wird die Straße gegenüber dem Familienbad-Parkplatz von Dienstag, 28. August, bis einschließlich Freitag, 31. August, gesperrt. Der Verkehr wird auf der gegenüberliegenden Fahrspur vorbeigeleitet und mittels Ampelanlage geregelt. Wie die Stadtwerke Dachau mitteilen, handelt es sich bei den Bäumen um drei alte Pappeln. "Um die Sicherheit auf der Ludwig-Dill-Straße nicht zu gefährden, müssen Außenäste und die Krone, also die größte Last, zurückgeschnitten werden."