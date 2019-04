28. April 2019, 22:30 Uhr Baum wird aufgestellt Maifest mit Musik und Tanz

Die Gemeinde Karlsfeld lädt zum Maibaumfest am 1. Mai. Die Feuerwehr beginnt um 10 Uhr mit dem Aufstellen des Baums am Rathaus. Von 11 Uhr an wird dann auf dem Bruno-Danzer-Platz in der Neuen Mitte mit der Karlsfelder Blaskapelle und der Volkstanzgruppe D'Knödldrahra gefeiert. Die Bewirtung erfolgt durch Karlsfelder Gewerbetreibende.