28. Februar 2019, 21:56 Uhr Baulandmodell Wachsen, aber moderat

Der Indersdorfer Gemeinderat legt in einem Grundsatzbeschluss fest, dass die Einwohnerzahl nur um ein Prozent pro Jahr steigen soll. Mehrere Instrumente sollen die Entwicklung des Ortes steuern - dazu gehört auch ein neues Baulandmodell

Von Robert Stocker, Markt Indersdorf

Die Gemeinde Markt Indersdorf hat in den vergangenen Jahren einige große Wohnbauprojekte im Innenbereich realisiert. Die Wohnungen am Kloster, an der Arnbacher Straße oder auf dem ehemaligen Baywa-Gelände am Bahnhof bieten insgesamt mehreren hundert Bewohnern Platz. Viel Holz in relativ kurzer Zeit. Wie kann die Gemeinde ein ungebremstes Wachstum verhindern? Der Gemeinderat hat jetzt einen Grundsatzbeschluss zur baulichen Entwicklung des Ortes gefasst. Ziel ist es, das Bevölkerungswachstum auf ein Prozent pro Jahr zu begrenzen. Nach derzeitigem Stand wären das jährlich 100 bis 120 neue Bewohner. Die Entwicklung soll auch mit einem neuen Baulandmodell gesteuert werden.

Der Gemeinderat hat sich schon Ende November 2018 in einer Klausursitzung in Gut Häusern mit der Thematik befasst. Ergebnis: Die Mehrheit der Mitglieder wünscht sich ein maßvolles Wachstum bei der Einwohnerzahl oder beim Verkehr. Neue Bewohner ziehen teilweise in Wohnungen ein, die durch Nachverdichtung geschaffen wurden. Dieses Wachstum lässt sich kaum steuern, weil es unabhängig von der Planung der Gemeinde ist. Planen lässt sich aber der Zuzug durch Neuausweisungen von Bauland. Vor jeder Planung, so die Bauverwaltung, müsse sorgfältig abgewogen werden, welche Folgen die zusätzliche Bebauung hat. Die wichtigsten Instrumente der Steuerung seien die gemeindliche Bauleitplanung, die Stellplatzsatzung und das Baulandmodell.

Bürgermeister Franz Obesser will ein moderates Wachstum. (Foto: Toni Heigl)

Das bisherige Modell soll durch ein neues ersetzt werden. Der Grund: Für weniger begüterte Menschen aus der örtlichen Bevölkerung sind die seit Jahren steigenden Grundstückspreise kaum noch erschwinglich. "Der Speckgürtel um München, zu dem unsere Gemeinde gehört, ist eine der attraktivsten Gegenden in Bayern", unterstrich Bürgermeister Franz Obesser (CSU). Das neue Baulandmodell soll eine sozialgerechte Bodennutzung ermöglichen und so dem Allgemeinwohl dienen. Der Gemeinderat will in einem Grundsatzbeschluss Eckpunkte für Baulandausweisungen und die Vergaberichtlinien für den Verkauf von Baugrundstücken der Gemeinde festlegen. Das neue Modell soll in der nächsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen werden. Für alle Planungen, bei denen die Grundstücksverhandlungen schon begonnen haben und noch nicht beendet sind, gilt noch das bisherige Baulandmodell.

Zu den Zielen der Indersdorfer Baupolitik gehört es, dass auch die Gemeinde Wohnungen baut und sie an Bedienstete und Einheimische vermietet. Die Kommune denkt auch daran, gemeindeeigene Grundstücke in Erbbaurecht zu verkaufen. Bauträger sollen bei Großprojekten in die Pflicht genommen werden. Sie sollen einen Teil der Wohnungen zu den vergünstigten Bedingungen des Baulandmodells weitergeben, Wohnungen mit sozialer Förderung bauen und der Gemeinde bei einigen Wohnungen ein Belegungsrecht geben. Außerdem sollen neue Gewerbeflächen geschaffen werden, da fast keine mehr vorhanden sind. Die Nachfrage sei groß, so Bürgermeister Obesser. Die Gemeinde könnte dafür Grund erwerben und ihn als Gewerbefläche weitervergeben. "Dabei sollten wir darauf achten, dass möglichst viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden", unterstrich Annemarie Wackerl (CSU). "An Logistikunternehmen mit drei Arbeitsplätzen ist eher nicht gedacht", stellte Obesser klar. Die Gemeinde profitiert von den Unternehmen auch durch die Steuereinnahmen.

Auf dem ehemaligen Baywa-Gelände entstehen viele Neubauten. (Foto: Toni Heigl)

Hubert Böck (SPD) plädierte für ein sehr maßvolles Wachstum. "Ein Prozent pro Jahr sollte nicht überschritten werden", sagte der Zweite Bürgermeister. "Das eine Prozent Wachstum sollte nicht zu starr gesehen werden", entgegnete Hans Lachner (CSU). Wenn die Grenze in einem Jahr überschritten werde, könne man das im nächsten Jahr ausgleichen. Peter Keller (Freie Wähler) warnte vor den Folgen des Wachstums für den Verkehr: "Wir müssen auch die Infrastruktur entwickeln. Das Wachstum nützt nichts, wenn man sich nicht mehr fortbewegen kann."