31. März 2019, 21:54 Uhr Baukindergeld 1,1 Millionen Euro für junge Familien

Das im September neu eingeführte Baukindergeld kommt im Landkreis Dachau gut an. Diesen Schluss zieht zumindest die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler. Für das Jahr 2018 seien 57 Anträge in Dachau gestellt und mit Zuschüssen in Höhe von 1,1 Millionen Euro von der KfW-Bankengruppe bewilligt worden, teilt Staffler mit. "Es freut mich, dass die Maßnahme gut ankommt und wir dadurch junge Familien unterstützen und entlasten können, die sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen wollen." Mit dem Baukindergeld können Eltern seit September 2018 pro Jahr und pro Kind zehn Jahre lang je 1200 Euro erhalten, wenn ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen 90 000 Euro nicht übersteigt. Dies gilt für Neubau oder Erwerb von Bestandswohnraum im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020.