Seit die Wetterdaten des vergangenen Jahres vollständig ausgewertet sind, steht fest: 2019 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. In den vergangenen zwei Jahrzehnten zog der Deutsche Wetterdienst schon oft solche Bilanzen und berichtete von steigenden Jahresmitteltemperaturen. Um zu wissen, dass die Winter tendenziell über die Jahre hinweg immer schneeärmer geworden sind, dafür bedarf es aber keiner Auswertung, dafür reicht auch dieses Jahr wieder ein Blick nach draußen. Aber was tun eigentlich die Mitarbeiter des Bauhofs, wenn der Winterdienst aus Mangel an Schnee und Kälte einfach flachfällt?

"Wir sind immer einsatzbereit, das ist klar", sagt der Dachauer Stadtbaumeister Moritz Reinhold. Im Winter müssten zwar witterungsbedingt viele Bauvorhaben ruhen, aber das gebe Gelegenheit, sich an Arbeiten zu machen, für die im geschäftigen Sommer oft die Zeit fehle. Dazu gehören nicht zuletzt viele Wartungsarbeiten an Fahrzeugen und Maschinen sowie die Inventur im Bauhof selbst. "Da kommen wir im Sommer einfach nicht dazu", sagt Reinhold.

Detailansicht öffnen Aus Naturschutzgründen dürfen die Mitarbeiter des Bauhofs Bäume und Sträucher im Stadtgebiet nur von Oktober bis Februar beschneiden, also außerhalb der Brutzeit der Vögel. (Foto: Toni Heigl)

Aber das ist bei weitem nicht alles. Die Mitarbeiter des Bauhofs nutzen den Winter auch für allerlei umfangreichere Reparatur-, Pflege- und Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet. Das betrifft die Erneuerung und Instandhaltung der Uferbefestigungen an den Stadtbächen ebenso wie die gründliche Säuberung der Straßensinkkästen oder das Freischneiden und Ausbessern von Straßenrändern ohne Gehweg. Auch die Straßenschilder wollen ab und an geputzt werden. Nicht zuletzt muss das Natursteinpflaster in der Altstadt gepflegt werden, denn wenn die Fugen nicht regelmäßig "eingesandet", soll heißen mit neuem Sand aufgefüllt, werden, lockern sich die Pflastersteine. Zu den winterlichen Arbeiten gehört darüber hinaus auch der Baum- und Strauchschnitt. Denn laut Bundesnaturschutzgesetz darf dieser aus Vogelschutzgründen nur von Oktober bis einschließlich Februar ausgeführt werden, also außerhalb der Brutzeit.

In Sachen Winterdienst und herbstlicher Laubentfernung arbeitet der Bauhof eng mit der Abteilung Stadtgrün und Umwelt zusammen. Diese ist hauptsächlich für den Gehölz- und Staudenschnitt sowie für die Pflege des städtischen Grüns und des Stadtwalds zuständig. Gerade dann, wenn der Schnee noch auf sich warten lässt, herrscht hierbei Hochkonjunktur. Nebenbei werden in der angeschlossenen Stadtgärtnerei auch schon Pflänzchen für den kommenden Frühling großgezogen. Viele sind für die mehrmals im Jahr neu bepflanzten "Wechselflorbeete" im Stadtgebiet gedacht, wie zum Beispiel das Beet vor dem Bezirksmuseum. Hier gediehen dieses Jahr unter anderem Kartoffeln, passend zur gleichnamigen Ausstellung.

Detailansicht öffnen Zu den winterlichen Arbeiten der Bauhofmitarbeiter gehört beispielsweise auch die Laubentfernung. (Foto: Toni Heigl)

Sowohl die Mitarbeiter des Bauhofs als auch der Abteilung Stadtgrün und Umwelt haben also im Winter viel zu tun, wenn auch bei ausbleibendem Schnee mit sehr unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Falls aber der Winter dann wie so oft gegen Ende doch noch einmal Schnee bringt, bündeln alle insgesamt etwa hundert Mitarbeiter ihre Kräfte. Außerdem werden zusätzlich Aufträge an externe Firmen vergeben, so wie es auch sonst der Fall ist, wenn mehr Arbeitskräfte oder spezielles Knowhow das Stammpersonal unterstützen sollen. Streusalz und den als Split verwendeten Blähschiefer stellt der Bauhof bereit, die Bestellung erfolgt bereits im Sommer auf Vorrat.

Der Winterdienst ist stressig und nichts für Langschläfer, denn vor dem Berufsverkehr sollen die Straßen schließlich frei sein. Das heißt für die Mitarbeiter früh aufzustehen und oft bis spätabends im Dienst zu sein. Ohne die Hilfe externer Firmen wäre dies nicht möglich, erzählt Reinhold. Immerhin fahren beispielsweise die Buslinien bis Mitternacht und die Straßen müssen auch nach 22 Uhr, wenn das Stammpersonal des Bauhofs seine Arbeitszeit überschreiten würde, in verkehrssicherem Zustand sein. Dass sich die Arbeitsbelastung für den Winterdienst in den letzten Jahren insgesamt verändert habe, kann Reinhold nicht beobachten. "Jeder Winter ist anders", stellt er fest. Die Schwankungen seien einfach generell sehr groß.

Und wenn dann endlich der Frühling kommt, wie er es früher oder meist später dann doch immer tut, sind Moritz Reinhold und sein Team bereits mitten in den Vorbereitungen für größere Baumaßnahmen und die sommerlichen Arbeiten an Freianlagen, Parks, Spielplätzen und dergleichen. Immerhin sind für kommenden Sommer unter anderem zwei neue Bolzplätze und ein Skaterpark geplant.