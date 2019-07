9. Juli 2019, 22:11 Uhr Baugenehmigung 18 Wohnungen in der Thomas-Schwarz-Straße

An der Thomas-Schwarz-Straße in Dachau darf gebaut werden. Auf den Grundstücken mit den Hausnummern 20, 20 a und 20 b sollen drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen entstehen. Dazu eine Tiefgarage mit insgesamt 24 Stellplätzen. Die Stadt Dachau gibt bekannt, das Bauvorhaben in Innenstadtlage genehmigt zu haben. Die Thomas-Schwarz-Straße verläuft parallel zur Schillerstraße, die Hausnummer 20 liegt etwa zwischen Uhdestraße und Bürgermeister-Scharl-Straße. Der Baugenehmigungsbescheid und die dazugehörenden Pläne liegen öffentlich aus und können im Rathaus der Stadt Dachau, Abteilung Bauordnung, Zimmer 321, zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr sowie donnerstags auch zwischen 14 und 18 Uhr eingesehen werden.