Traktoren oder Protestplakate suchte man am Dienstagabend vergebens am Sportheim in Hebertshausen. Dabei waren Bauern auch von außerhalb des Landkreises gekommen, sogar bis aus Wertingen und Kempten reisten Landwirtschaftsschüler an, um die CSU-Veranstaltung mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) zu verfolgen. Doch während in Berlin zur gleichen Zeit viele Bauern ihren Protest lautstark kundgetan haben, verfolgte das Publikum im mit gut 200 Zuhörern voll besetzten Saal interessiert eine von Bürgermeister Richard Reischl (CSU) moderierte Diskussion, die nicht auf Kontroversen aus war, sondern nach Wegen suchte für ein "Hand in Hand" von Landwirtschaft und Gesellschaft.

Detailansicht öffnen Viele Landwirte im Landkreis bieten ihre Produkte in Hofläden an. Doch die Nachfrage nach regional erzeugten Lebensmitteln sei zu gering, klagt Anton Kreitmair, Präsident des oberbayerischen Bauernverbands. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Am Stammtisch diskutierten mit der Ministerin bis auf Ute Lindner vom Bund Naturschutz (BN) ausschließlich CSU-Politiker, darunter Landrat Stefan Löwl, Anton Kreitmair, Landtagsabgeordneter und Bezirkspräsident im Oberbayerischen Bauernverband und vier im Hebertshausener Gemeinderat aktive Landwirte. Als Stimme der Verbraucher sprach die berufstätige Mutter Kathie Staub, die auf der CSU-Liste erstmals für den Gemeinderat kandidiert. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Rolle der Konsumenten, kritische Themen der öffentlichen Debatte wie Artensterben, Nitratbelastung des Trinkwassers und die Folgen der Intensivtierhaltung. Ministerin Kaniber plädierte für eine größere Wertschätzung der regionalen, heimischen Produkte. Und die Bauern auf ihrer Seite hatte sie schon gleich zu Beginn: "Landwirte sind die Umweltschützer Nummer eins", so die Ministerin.

Bundesweit sind die Bauern auf den Barrikaden, fühlen sich gegängelt von der Politik und kritisiert von der Öffentlichkeit. "Stichworte sind Nitrat, Tierwohl, Subventionsmissbrauch oder das Volksbegehren Rettet die Bienen", sagte Hebertshausens Bürgermeister Richard Reischl (CSU), der als Gastgeber die Debatte moderierte. Tatsächlich sehen sich die Landwirte mit immer mehr Gesetzen und Regeln konfrontiert, erklärte CSU-Ortsvorsitzender und Forstwirt Clemens von Trebra-Lindenau. Die Landwirte müssten herhalten für eine Entwicklung, die die gesamte Gesellschaft verschuldet habe. "Wir wollen nicht Sündenbock der Nation sein", sagte von Trebra-Lindenau. Mit deutscher Genauigkeit würden EU-Vorgaben besonders strikt ausgelegt, erklärte die Ministerin. Produkte aus dem Ausland würden nicht mit demselben Standard produziert, "da müssen wir schon ehrlich sein."

Detailansicht öffnen Rückhalt von der Landwirtschaftsministerin: Michaela Kaniber (links) sieht in den Bauern "die Umweltschützer Nummer eins". (Foto: Toni Heigl)

In den Fokus rückte aus unterschiedlichen Blickwinkeln immer wieder der geringe Stellenwert von Lebensmitteln in Deutschland, wo Bürger nur 10,3 Prozent ihres Haushaltsbudgets für Nahrung ausgeben. "Im Laden werden dann Äpfel aus Chile gekauft, weil sie ein paar Cent billiger sind als Früchte vom Bodensee", sagte Bürgermeister Reischl. Lebensmittel würden im Discounter regelrecht "verramscht", betonte Simon Wallner, CSU-Gemeinderat und Bio-Landwirt. Die Bürger wünschten "mehr Umweltschutz und mehr Tierwohl, haben es aber an der Ladenkasse schon wieder vergessen", bestätigte Kaniber. Die Konsumenten müssten stärker aufgeklärt werden, damit gelte es, schon in der Schule anzufangen, forderte Landrat Löwl. Für mehr Verbraucherbildung von Kindesbeinen an plädierte auch Junglandwirt Michael Böswirth. Doch dem qualitätsbewussten Verbraucher werde es nicht leicht gemacht, kritisierte Kathie Staub. "Als berufstätige Mutter fahre ich nicht quer durch den Landkreis zu verschiedenen Hofläden." Ein zentrales Geschäft oder einen Markt im Dorf fordert Staub, "wo alle regionalen Landwirte ihre Produkte anbieten". Und damit sich Kunden überhaupt orientieren können, fordert Ute Lindner vom BN eine verpflichtende Kennzeichnung von Bioprodukten, regionaler Ware plus klarer Tierwohlkennzeichnung. Auch müsse die Politik den Handel stärker "an die Kandare nehmen". Die "verpflichtende Herkunftsdokumentation sollte Gesetz werden", mahnt auch Wallner. Denn, so Monika Gasteiger, CSU-Gemeinderätin und Landwirtin im Nebenerwerb, "im Supermarkt liegen Produkte aus aller Herren Länder und es geht immer noch billiger". Bauernsprecher Kreitmair sieht entgegen der öffentlichen Debatten keinen Trend zu hochwertigen Produkten. Im Gegenteil. "Direktvermarktung und Naturkostläden stagnieren oder sind rückläufig." Diese Entwicklung brandmarkte Kreitmair als "Fehlverhalten der deutschen Verbraucher".

Eine Handvoll Zuhörer meldeten sich dann zu Wort mit konkreten Fragen zur neuen Düngeverordnung, dem Mercosur-Abkommen und der aktuell in der Diskussion stehenden Neujustierung der EU-Landwirtschaftsförderung. Doch in ihrem Schlusswort waren sich alle "Stammtisch-Redner" mit dem Publikum einig in dem Ziel, ein Miteinander von Landwirtschaft und Gesellschaft anzustreben. Dass Ministerin Kaniber dabei die Wertschätzung heimischer Produkte für essenziell hält, erfuhr dann auch Sportheimwirt Fotios Tzintas. Die Zuhörer strebten schon zum Ausgang, da erklärte die Ministerin dem verlegen lächelnden Gastronom, dass bei aller Liebe zu Griechenland eine Alternative gut wäre. Denn den Rednern griechisches Mineralwasser in Plastikflaschen zu servieren, "das geht gar nicht".