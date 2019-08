9. August 2019, 21:47 Uhr Bauernhofmuseum Jexhof Lernen, wie man Butter herstellt

Das Bauernhofmuseum Jexhof hat noch Plätze in einigen Ferienangeboten frei. Sonntags gibt es immer von 14 Uhr an ein Kinderprogramm. Am 11. August unter dem Titel "Gruselig ist das Räuberleben". Am Montag, 12. August, wird von 14 Uhr an geschnitzt. Das Programm eignet sich für Kinder von fünf Jahren an. Am Mittwoch, 14. August können Schulkinder gemeinsam mit Monika Kilian-Buchmann das Buttern lernen. Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen halb eins. Zum Abschluss kann die fertige Butter zusammen mit Schnittlauch und dem guten Jexhof-Brot verzehrt werden. Die Kosten betragen 6,50 Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 08141/519-205 ist erforderlich.