26. Februar 2019, 21:59 Uhr Bauern fühlen sich schlecht behandelt Kreitmairs Abrechnung

Bei der Gebietsversammlung des Bauernverbandes holt der Dachauer Kreisobmann zum Rundumschlag aus: Gegen die Unterstützer des Volksbegehrens, Medien und Kommunalpolitiker. Die Landwirte sind sauer

Von David Holzapfel, Unterzeitlbach

"Rettet die Bienen" ist das erfolgreichste Volksbegehren der bayerischen Geschichte. Dementsprechend euphorisch blicken die Unterstützer nun in die Zukunft des bayerischen Umweltschutzes. An anderer Stelle sind die Gemüter jedoch eher betrübt: "Vom Volksbegehren träume ich fast schon nachts", sagt Anton Kreitmair, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) und Kreisobmann von Dachau bei der Gebietsversammlung des BBV am Montagabend im Wirtshaus in Unterzeitlbach.

Dort kristallisiert sich schnell heraus, dass die anwesenden Landwirte eine Menge Unmut über die aktuelle Situation in der Landwirtschaft mit sich herumschleppen. Einseitige Berichterstattungen seitens der Medien, wie Kreitmair sagt, und eine teils ineffektive Agrarpolitik - der Kreisobmann holt in seiner Rede zu einem Rundumschlag aus.

"Ein Großteil der Menschen, die beim Volksbegehren für Ja gestimmt haben, wusste gar nicht genau, was sie da eigentlich unterschrieben haben", moniert Kreitmair. Nicht nur in den Medien, auch auf kommunalpolitischer Ebene werde Halbwissen verbreitet: Die Gemeinderäte würden zu einseitig über landwirtschaftliche Themen informiert. Darum sei es eklatant wichtig, dass auch Bauern auf den Listen der Kommunalwahlen im Jahr 2020 vertreten seien, um die Interessen des BBV und somit die der Landwirte zu wahren.

Viele Punkte des Gesetzesentwurfes zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern sind laut Kreitmair nur mit hohem finanziellen Aufwand umzusetzen. Nun werde sich zeigen, wie viel der Bevölkerung der Umweltschutz letztlich wert sei, sagt der ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete. Themen wie die Forderung der Umweltschützer nach mindestens 30 Prozent ökologisch bewirtschafteter Flächen bis zum Jahr 2030 seien zwar schön und gut, im Umkehrschluss müsse der Verbraucher jedoch auch bereit sein, beim Kauf von Lebensmitteln mehr Geld in die Hand zu nehmen. "Den Bauern steht ein vernünftiger Lohn beziehungsweise Preis zu", sagt Kreitmair. Der Bürger müsse mitziehen bei der Umsetzung des Gesetzesentwurfes.

Ein Landwirt fügt an: "Grün wählen, dann aber alle zwei Tage mit dem Auto in die Berge fahren und Billigfleisch bei Aldi kaufen." Er attestiert Teilen der Bevölkerung eine gewisse Doppelmoral. Die Landwirte seien auch nicht grundsätzlich gegen eine Expansion des Natur- und Umweltschutzes, sagt Kreitmair. Das Insektensterben dürfe jedoch nicht ausschließlich auf die Bauern abgewälzt werden und ein landwirtschaftlicher Betrieb müsse auch trotz neuer Reglementierungen und Gesetze lukrativ bleiben.

Kreitmair zufolge sind auch das Verhalten der Print-, und Fernsehmedien im Umgang mit der Landwirtschaft zweifelhaft: "Es ist schwierig, fair dargestellt zu werden." Der Kreisobmann habe in seiner Funktion als oberbayerischer BBV-Bezirkspräsident bereits mehrere Anfragen für einen Gastauftritt im Fernsehen erhalten. "Du wirst da oft aber nur mal eingeladen, wenn du sagst, was dir vorgegeben wird", sagt Kreitmair.

Im September 1945 gegründet, vertritt der BBV unter anderem die Interessen von mehr als 145 000 Mitgliedern im gesamten Freistaat. In sein Leistungsangebot fällt auch die Beratung und Förderung der Landwirte in Themen des Umweltschutzes. Während die Debatten um das Volksbegehren Mitte Februar einen zwischenzeitlichen Höchststand erreicht hatten, wurden vermehrt Vorwürfe laut, der BBV beteilige sich nicht in gebotenem Umfang an den öffentlichen Diskussionen. Auch ein anwesender Landwirt fühlte sich schlecht vertreten: "Da hat eine miese Außendarstellung der Landwirte durch den BBV stattgefunden."

Noch ist fraglich, in welchem Umfang die federführend von der ÖDP initiierten Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz letztlich in das bereits bestehende Gesetz eingepflegt werden. Kreitmair stellt schon einmal klar: "Die Landwirte sind bereit für Veränderungen, das Volk will Änderungen, jetzt ist nur noch die Frage, wer dafür bezahlt."