Petershausen erhält einen neuen Supermarkt mit Café

Bereits im kommenden Sommer können die Petershausener voraussichtlich in einem großzügigen, nagelneuen Edeka-Supermarkt an der Jetzendorfer Straße einkaufen. Denn der Bauausschuss des Gemeinderats hat jetzt einstimmig den Bauplan genehmigt für einen Lebensmittelmarkt mit Backshop und Cafébetrieb. Bereits im Oktober sollen die Bauarbeiten für das Geschäft starten, so Bürgermeister Marcel Fath (FW). Schon davor, möglichst von Juni an, will die Gemeinde den notwendigen Straßenumbau bewerkstelligen. "Die Ausschreibungen für diese Arbeiten sind raus", sagt der Bürgermeister. Bekanntlich wird die Fahrbahn im Kreuzungsbereich zum Mitterfeldweg deutlich verbreitert, damit Fahrzeuge bequem Richtung Supermarkt einbiegen können. Wichtig für die Bürger im Dorf: Am aktuell zentralen Edeka-Standort mitten im Ort wird es auch künftig Lebensmittel zu kaufen geben. Die Discounter-Kette Penny hat bereits zugesagt, dort eine Filiale einzurichten. Diese Zusage gilt für alle Fälle, also auch, wenn Bürgermeister Fath den Gemeinderat überzeugen kann von der Idee, am bisherigen Supermarkt-Standort einen Neubau zu installieren, der Rathaus und Lebensmittelgeschäft beherbergt. Die Frage, wie es mit dem Rathaus weitergeht, das enorm renovierungsbedürftig ist, soll noch vor der Sommerpause den Gemeinderat beschäftigen.

Zügig voran kommt auch das Projekt Kindergarten Sankt Laurentius: Den Bebauungsplan für eine sechsgruppige Einrichtung mit 135 Kindern hat der Bauausschuss mit zwei Gegenstimmen gebilligt. Jetzt liegt das Konzept öffentlich aus. "Ziel ist, dass wir im Herbst alles unter Dach und Fach haben", erklärt Fath. Dann könnten die Bauarbeiten im Frühjahr 2020 starten, die Einrichtung 2021 eröffnen.