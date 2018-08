13. August 2018, 21:50 Uhr Bauausschuss Bauernhof-Abriss trotz Denkmalschutz

Weichs - Ein Gerüst sichert die baufällige Hausfront, Schilder warnen vor Einsturzgefahr, Mauerputz bröckelt herunter und Efeu überwuchert das schadhafte Gemäuer. Für viele Bürger ist es ein Schandfleck in der Ortsmitte, für andere indessen bedeutet dieses Anwesen wertvolle alte Bausubstanz, die erhalten werden sollte. Gemeint ist der um 1900 erbaute historische Bauernhof in der Freiherrnstraße 9 und der nebenstehende Stallstadel. Nun ist von den Besitzern ein Antrag für den Abbruch des denkmalgeschützten Anwesens gestellt worden. Der um 1890 bis 1900 erbaute Bauernhof ist in der Bayerischen Denkmalliste als "zweigeschossiges Wohnhaus mit Putzbandgliederung und Schopfwalmdach" aufgeführt. Das dazugehörige zweite Gebäude ist in der Liste als "ein erdgeschossiger Stallstadel" verzeichnet "mit mehrschiffigem böhmischem Kappengewölbe über Steinsäulen".

Bereits vor 15 Jahren wurde dem Gemeinderat ein Abbruchantrag vorgelegt, dem zugestimmt worden war. In der Zwischenzeit sei die Gültigkeit der Genehmigung vom September 2003 erloschen, erklärte stellvertretender Bürgermeister Martin Hofmann (CSU) im Bauausschuss. In der Diskussion fragte Simon Kammermeier (SPD) die anwesenden Antragsteller, wie es um die Baufälligkeit des Anwesens bestellt sei. Die Besitzer erläuterten, dass die Gebäude sehr marode seien und sie bei Personenschäden durch abstürzende Bauteile haftbar würden. Kammermeier zufolge handelt es sich bei den Bauwerken um das schönste bäuerliche Ensemble in der Gemeinde, das unbedingt erhalten werden soll. In diesem Kontext verwies der SPD-Gemeinderat auf Fördergelder von 80 Prozent bei der Sanierung von Baudenkmälern.

Für Günter Schilcher (WBV) ist die Baufälligkeit des Anwesens das Versäumnis der Eigentümer. Nicht allein deswegen fragte Schilcher nach der künftigen Nutzung des in der Ortsmitte gelegenen, weiträumigen Grundstücks. Wie die Eigentümer versicherten, sei bislang noch nichts geplant. Aufgrund der Baufälligkeit des Anwesens und der Gefahr für vorbeigehende Personen sprach sich Robert Neisser (CSU) für eine Abbruchgenehmigung aus. Nach eingehender Diskussion stimmte der Bauausschuss dem Antrag mit vier zu drei Stimmen zu. In der nächsten Sitzung wird sich der Gemeinderat erneut mit der Abbruchgenehmigung befassen.