Wegen Sanierungsarbeiten in der Marbacher Straße muss die Straße am Mittwoch, 10. April, gesperrt werden. Dies teilt die Gemeinde Petershausen mit. Die Verkehrsteilnehmer sollen die Baustelle umfahren, das Gewerbegebiet kann entweder über die Ziegeleistraße oder über den Glonnweg erreicht werden. Wegen Frostschäden muss die Fahrbahn an manchen Stellen abgefräst und neu asphaltiert werden.