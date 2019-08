11. August 2019, 22:09 Uhr Bauarbeiten im Nahverkehr Ausfall der S-Bahn nach Erdweg und Altomünster

Zurzeit wird an der Stammstrecke der S-Bahn München kräftig gebaut. Am Wochenende fuhr die S 2 nachts von Dachau nur bis zur Donnersbergerbrücke. Auch die Einwohner der Gemeinden Erdweg und Altomünster waren in den Nächten am Wochenende auf einen Schienenersatzverkehr angewiesen. Das wird sich wiederholen: Aufgrund von Brückenbauarbeiten verkehren in den Nächten von Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, die S-Bahnen jeweils von 22.40 bis 4 Uhr zwischen Erdweg und Altomünster nicht. Weitere Hinweise zu allen aktuellen Baustellen finden Kunden im Internet unter: https://www.s-bahn-muenchen.de/baustellen.