10. Juni 2019, 21:43 Uhr Bauarbeiten Hauptstraße in Richtung B 13 gesperrt

Aufgrund von Bauarbeiten an der B 13 (Einbau der Querungshilfe des Radweges) und der Arbeiten im Straßenbereich zur Einschleifung des Radweges in die Hauptstraße kommt es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Hauptstraße ist im Streckenabschnitt Am Pfanderling zur B13 im Zeitraum von Dienstag, 11. Juni, bis zum 28. Juni komplett gesperrt. Wie die Gemeinde Haimhausen mitteilt, führt auf der B13 eine Ampelregelung einspurig an der Baustelle vorbei. Aufgrund der Straßenbauarbeiten können die Haltestellen Kirche und Am Pfanderling in Haimhausen von der MVV-Regional-Buslinie 614 nicht bedient werden. Zusätzlich entfallen die Haltestellen Kirche und Am Pfanderling der Fahrten 7.22 Uhr ab Kammerberg, Am Sportgelände, 13.10 Uhr und 15.11 Uhr ab Lohhof, Schulzentrum sowie 16.38 Uhr ab Lohhof (S-Bahn) der MVV-Regionalbuslinie 693.