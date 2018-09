3. September 2018, 22:09 Uhr Basiswissen Begegnung ohne Vorbehalte

Landratsamt bietet Schulung zum Thema Demenz an

Das Leben demenzkranker Menschen soll Im Landkreis Dachau verbessert werden. Ein wichtiger Baustein dazu sei ein Basiswissen über Demenzerkrankungen, so das Dachauer Landratsamt. Bürgerinnen und Bürger müssten wissen, wie sie Menschen mit Demenz im Alltag begegnen können. Am Freitag, 28. September, von 15 bis 18 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis die Möglichkeit, kostenfrei im Landratsamt an einer Basis-Schulung zum Thema Demenz teilzunehmen. Unter dem Motto "Menschen mit Demenz begegnen" wird Annette Arand vom Verein "Wohlbedacht" den Teilnehmern grundlegende Informationen zum Thema Demenz vermitteln und aufzeigen, was es braucht, um Menschen mit Demenz frei und ohne Vorbehalte zu begegnen. Nur angemeldete Personen können teilnehmen, die Gruppe ist begrenzt auf 20 Personen. Interessenten können sich bis spätestens 24. September schriftlich oder per E-Mail anmelden im Landratsamt Dachau, Christa Kurzlechner, Bürgermeister-Zauner-Ring 11, 85221 Dachau, E-Mail christa.kurzlechner@lra-dah.bayern.de, Telefon 08131/74-400.

Seit vergangenem Jahr engagiert sich das Landratsamt zusammen mit den Kooperationspartnern Caritas-Zentrum, Ergotherapiepraxis Kuhn, Pflegedienst mobile, Helios Amper-Klinik Indersdorf sowie den Pflegeheimen Marienstift Dachau und St. Josef in Karlsfeld im Rahmen der Aktion "Demenz Partner" mit diversen Aktionen und Schulungen. Die teilnehmenden Partner haben schon zahlreiche Schulungen für Mitarbeitende und Nachbarn und interessierte Bürger veranstaltet. Weitere Schulungen sind geplant. Die Aktivitäten als "Demenz Partner" im Landkreis Dachau sind Teil des "Handlungskonzepts Demenz für den Landkreis Dachau", das der Kreistag Ende vergangenen Jahres beschlossen hat. Weitere Infos zur Aktion "Demenz Partner" und Schulungstermine gibt es im Internet unter www.demenz-partner.de oder im Landratsamt bei Christa Kurzlechner, Telefon 08131 / 74-400, E-Mail: christa.kurzlechner@lra-dah.bayern.de.