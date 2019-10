Das Kiewer Gesangs- Bandura-Ensemble Beriska gibt am Sonntag, 3. November, um 19 Uhr in der Basilika am Petersberg ein Konzert. Die Teilnehmer des Ensembles sind professionelle Musiker beziehungsweise Studenten der Kiewer Musikakademie und Mitglieder der freien Kiewer Musikvereinigung. Das Ensemble Beriska wird aus dem traditionellen ukrainischen Repertoire geistliche Lieder, Volkslieder mit Texten von berühmten ukrainischen Dichtern und Melodien auf typischen Instrumenten des Landes darbieten. Auch die berühmten Kosakenballaden aus der alten Ukraine, die nicht nur schwermütig klingen, sondern auch mitreißen können, werden in Begleitung von Banduras und Bajan dargeboten. Die vielfältige musikalische Bandbreite traditioneller ukrainischer Musik werden die Zuhörer dieses Konzertes live erleben. Mit dieser Musik soll den Zuhörern in der Basilika ein Einblick in die ukrainische Seele - die Tiefe, die Wärme, die Zärtlichkeit und die Heimatliebe - vermittelt werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.