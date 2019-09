Barmherzige Schwestern in Markt Indersdorf

Am Sonntag, 15. September um 14 Uhr findet ein letztes Mal eine Führung durch die Sonderausstellung "Barmherzige Schwestern in Indersdorf" im Augustiner Chorherrenmuseum statt, im Anschluss gibt es Kaffe und Kuchen in geselliger Runde und die Möglichkeit mit einigen Ordensschwestern ins Gespräch zu kommen. Zum Abschluss haben noch einmal viele Schwestern zugesagt, der Gemeinde Markt Indersdorf einen Besuch abzustatten. Die Sonderausstellung über die Barmherzigen Schwestern geht damit zu Ende.