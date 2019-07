22. Juli 2019, 21:51 Uhr Badeseen Einwandfreie Wasserqualität

In regelmäßigen Abständen prüft das Gesundheitsamt Dachau die Wasserqualität der Badeseen im Landkreis. Wie das Landratsamt nun mitteilt, waren alle Proben bakteriologisch einwandfrei. Die Beprobung von Heiglweiher, Hexensee, Stadtweiher Dachau-Süd, Birkensee, Neuhimmelreicher See, Bergkirchener See, Eisolzrieder See, Ebertshausener See, Waldschwaigsee, Mückensee und Obergrashof See erfolgte am 8. Juli, die Beprobung des Karlsfelder Sees erfolgte am 15. Juli. Weitere Informationen sind im Internet unter www.landratsamt-dachau.de\eu-badegewaesser zu finden.