8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Autounfall Mann fährt gegen einen Baum

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen schwebt ein 65-jähriger Mann aus Dachau in Lebensgefahr. Der Dachauer fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße DAH 5 von Priel in Richtung Eisolzried. Er kam einige hundert Meter nach Priel, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach erfolgter Reanimation wurde der Dachauer ins Klinikum Rechts der Isar nach München gebracht. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. An der Unfallstelle war die freiwillige Feuerwehr Lauterbach zur Säuberung der Unfallstelle eingesetzt. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro.