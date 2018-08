27. August 2018, 22:15 Uhr Autofahrer will wenden Unfall nach riskantem Manöver

Ein 30-Jähriger aus Röhrmoos hat am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Markt Inderdsdorf in Richtung Pasenbach mit seinem Kleintransporter ein riskantes Wendemanöver hingelegt und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, stoppte der 30-Jährige seinen Fiat, fuhr rückwärts auf einen Feldweg und wollte anschließend wieder nach links auf die Straße abbiegen. Dabei übersah er den Mitsubishi einer 61-Jährigen aus Vierkirchen, die in Richtung Pasenbach unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Vierkirchnerin schleuderte mit ihrem Pkw in den Straßengraben. Sie verletzte sich leicht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.