3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Autofahrer weicht aus Katze verursacht Unfall mit 10 000 Euro Schaden

Eine "unachtsame Katze" hat laut Polizeibericht am Samstag gegen 22 Uhr einen Unfall in Dachau verursacht: Weil eine Katze quer über die Fahrbahn der Berliner Straße lief, wich ein 28-jähriger Dachauer mit seinem Pkw nach rechts aus. Dabei prallte er mit seinem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi, der wiederum auf einen vor ihm geparkten Lieferwagen geschoben wurde. Der Dachauer verletzte sich leicht, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Katze entfernte sich von der Unfallstelle - unerkannt.