Eine umfangreiche Fahrbahnerneuerung auf der A 99 zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und der Anschlussstelle München-Ludwigsfeld führt am kommenden Wochenende zu einer erheblichen Behinderung des Verkehrs. Von Freitag, 13. September nach Ende des abendlichen Berufsverkehrs bis Montag, 16. September, 5 Uhr früh, wird auf der A 99 zwischen dem Auto-bahndreieck München-Feldmoching und der Anschlussstelle Ludwigsfeld die Fahrbahn in Richtung Lindau/Stuttgart erneuert. Während dieser Zeit stehen auf der A 99 statt drei nur zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung zur Verfügung. Der schrittweise Aufbau der Verkehrsführung erfolgt am Freitag nach dem Berufsverkehr.

Autofahrer können von der A 92 von 20 Uhr an nicht auf die A 99 in Fahrtrichtung Lindau/Stuttgart abbiegen. Folgende Umleitungen werden beschildert: Von Deggendorf/Flughafen kommend über die A 9, das Autobahnkreuz München-Nord auf die A 99 und an der Anschlussstelle Oberschleißheim über die B 471 zur A 8. Am Autobahndreieck München-Feldmoching wird der Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg zur nächsten Anschlussstelle München-Neuherberg geleitet. Autofahrer können dort wenden und in Fahrtrichtung Lindau/Stuttgart wieder auf die A 99 auffahren.

Wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt, weist der lärmmindernde offenporige Asphaltbelag auf der A 99 zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und der Anschlussstelle Ludwigsfeld erhebliche Schäden auf und muss daher erneuert werden. Der zur Lärmminderung erforderliche hohe Hohlraumgehalt eines offenporigen Asphaltbelags führt physikalisch und chemisch bedingt zu einer erheblich geringeren Lebensdauer im Vergleich zu Standardasphaltbelägen. Wegen der hohen Verkehrsbelastung wurde die Erneuerung so geplant, dass sie an einem Wochenende abgeschlossen wird, damit der Pendlerverkehr nicht beeinträchtigt wird. Der Abschnitt hat eine Länge von rund 2,5 Kilometern. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden die alten Asphaltschichten mit sechs Großfräsen abgefräst und das Fräsmaterial zur Wiederverwertung abtransportiert. Samstag früh erfolgt der Einbau der Binderschicht, die bis zum Abend auskühlen muss. Anschließend wird die offenporige Asphaltschicht auf die Fahrbahn aufgetragen. Nach dem Auskühlen der Asphaltschicht wird am Sonntag die Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Der Rückbau der Verkehrsführungen und die Freigabe der Autobahn erfolgen bis spätestens Montag um 5 Uhr früh, bevor der Berufsverkehr beginnt.

Die Arbeiten laufen rund um die Uhr. Die Autobahndirektion bittet daher die Anwohner an der Autobahn und an den Strecken für den Lieferverkehr um Verständnis für die unvermeidbaren Lärmbelästigungen. Insgesamt müssen rund 42 000 Quadratmeter Fahrbahn herausgefräst und in zwei Schichten wieder neu eingebaut werden. Um die erforderlichen Asphaltmengen in der kurzen Zeit anliefern zu können, sind bis zu vier Asphaltmischanlagen gleichzeitig im Einsatz. Der Einbau der Asphaltschichten erfolgt über drei Asphaltfertiger.

Autofahrer, so die Autobahndirektion, sollten keine Navigationssysteme benutzen, sondern die örtliche Beschilderung und die elektronischen Hinweistafeln befolgen.