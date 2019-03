3. März 2019, 19:15 Uhr Autobahnkreuz München-West 23-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A8

Ein 23-Jähriger kam am Samstagnachmittag auf der Autobahn A8 kurz vor Dachau ums Leben. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Langwied und dem Autobahnkreuz München-West. Nach einem vorangegangenem Unfall kam es laut Polizei auf der Strecke zu einem Stau. Zunächst übersah ein 32-jähriger Seat-Fahrer das Stauende und fuhr auf den Audi einer 51-jährigen Münchnerin auf. Hinter dem Seat fuhr ein 23-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem VW-Polo, hinter ihm ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Nürnberger Land, der auf den VW Polo prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf den Seat geschoben und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 45 000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München bis 21.40 Uhr voll gesperrt.