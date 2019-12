Kultusminister Michael Piazolo verleiht am kommenden Montag, 9. Dezember, um 11 Uhr im Willi-Graf-Gymnasium im München die Auszeichnung "Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule 2018/2019" an 163 Schulen aus Oberbayern und Schwaben. Ausgezeichnet wird dabei unter anderem auch die Bavarian International School (BIS) Haimhausen für zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, die innerhalb eines Schuljahres erarbeitet worden sind. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) koordiniert die Auszeichnung im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU). Dieses Jahr haben 479 Schulen aus ganz Bayern das Prädikat "Umweltschule" erhalten. 163 von ihnen werden im Rahmen dieser feierlichen Preisverleihung geehrt.