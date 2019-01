14. Januar 2019, 22:02 Uhr Auszeichnung Umweltbildung in Kindertagesstätten

Kindertageseinrichtungen aus dem Landkreis können sich noch bis zum 8. Februar um die Auszeichnung "Ökokids" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) bewerben. Ausgezeichnet werden Projekte zum Thema Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Kindertageseinrichtungen haben bis Ende Juni Zeit, diese durchzuführen, zu dokumentieren und einzureichen. Auch bereits verwirklichte Projekte können noch zur Auszeichnung eingereicht werden. Eine Jury entscheidet über die Prämierung. Im Herbst übergibt der Umweltminister im Rahmen einer Fachtagung die Ehrungen an die Kindertageseinrichtungen.

Der LBV bietet für Teilnehmende im Frühjahr kostenfreie Vorbereitungsseminare zum Thema in allen Regierungsbezirken an. Das Angebot steht Anfängern genauso wie Erfahrenen offen. Die Auszeichnung "Ökokids" wird bereits zum neunten Mal vergeben und ehrte in der Vergangenheit Projekte mit großer thematischer Bandbreite. Titel wie "Aus der Erde auf den Teller", "Mats der Wassertropfen geht auf Reisen" oder "Winter ade, Bärlauch juchhe" sind nur eine Auswahl aus den 95 prämierten Projekten aus dem Jahr 2018. Interessierte Kitas finden auf www.lbv.de/oekokids das Anmeldeformular sowie weitere Informationen.