1. März 2019, 22:04 Uhr Auszeichnung Röhrmoos im Herzen

Hans Dallmair erhält die Bürgermedaille der Gemeinde

Von Thomas Radlmaier , Röhrmoos

Rechnet man die Jahre zusammen, in denen sich Hans Dallmair in Röhrmooser Vereinen als Mitglied engagiert hat, reicht das locker für eineinhalb Menschenleben: 48 Jahre Siedlergemeinschaft, 53 Jahre SpVgg Röhrmoos, 58 Jahre Schützenverein Gemütlichkeit. Auch in der Bürgerstiftung der Gemeinde hat er einen Posten übernommen. Hans Dallmair ist mit seinem Geburtsort Röhrmoos so verwurzelt wie wohl niemand sonst. Nun hat Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) dem 72-Jährigen die Bürgermedaille der Gemeinde für dessen außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement verliehen. Es sei eine besondere Ehrung, sagte Kugler beim Festakt im Rathaus. Auch wenn Dallmair quasi "ein Ehrungsprofi" sei.

Tatsächlich hat Dallmair eine beachtliche Sammlung an Preisen zuhause stehen. 2008 bekam er den Ehrenamtspreis der Sparkasse Dachau, 2013 erhielt er die Bezirksmedaille Oberbayern im Maximilianeum und 2015 nahm er die Ehrenamtsnadel des Landkreises Dachau entgegen. Die Liste der Auszeichnungen ist noch viel länger.

Immer wenn Hans Dallmair einem Verein beitrat, fing er an, sich aktiv zu engagieren. Im Oktober 1960 startete er seine Karriere als Amateurfußballer bei der SpVgg Röhrmoos. Dallmair hielt als linker Verteidiger die Gegner vom eigenen Kasten fern. Von 1969 bis 1971 übernahm er das Amt des Jugendleiters, später war er in der Fußballabteilungsleitung aktiv. 1970 gründete er die Siedlergemeinschaft mit und bekleidete mehr als 40 Jahre lang verschiedene Funktionen im Vorstand. Bis heute ist er Mitglied im oberbayerischen Bezirksausschuss des Verbandes Wohneigentum. Deshalb nennt ihn der Vorsitzende Gerhard Schmidbauer den "Außenminister der Röhrmooser Siedlergemeinschaft".

Dallmairs große Leidenschaft ist gleichwohl der Schützenbereich. Jahrzehntelang saß er im Vorstand des Schützenvereins Gemütlichkeit und ist bis heute auf Kreisebene im Schützengau Dachau aktiv. Unter anderem engagiert er sich beim Oldie-Cup, den er selbst ins Leben gerufen hat. Seit 2002 ist Dallmair übrigens Ehrenreferent im Dachauer Schützengau. Das heißt, er ehrt verdiente Persönlichkeiten, auch eine ehrwürdige Aufgabe.

Beim Festakt im Röhrmooser Rathaus wurde er, der sonst andere ehrt, nun erneut zum Geehrten. Bisher erhielt erst eine Handvoll Menschen die Bürgermedaille der Gemeinde. Im vergangenen November beschloss der Gemeinderat einstimmig, Dallmair in den Kreis der Medaillenträger aufzunehmen. Bei solchen Entscheidungen kann sich der Gemeinderat an einer Ehrenordnung orientieren, eine Art Punktesystem: Je nach dem, wie viel sich jemand ehrenamtlich in gemeinnützigen Vereinen einbringt, kann er entsprechend viele Punkte sammeln. Ohne Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren, sei ein Gemeinwesen nicht möglich, sagte Kugler. Diesen Einsatz habe Dallmair in einer außergewöhnlichen Art und Weise gezeigt. Er sei "ein Vorbild für ehrenamtliches Engagement". Er habe die Gemeinde mitgeprägt, weil er sich für andere eingebracht habe. "Hans Dallmair hat praktisch ein Leben lang für Röhrmoos gewirkt."