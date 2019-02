28. Februar 2019, 21:56 Uhr Auszeichnung Konsequent binational

Die in Dachau lebende Regisseurin Anca Miruna Lăzărescu erhält einen Grimme-Preis. Ausgezeichnet wird sie bei der Verleihung Anfang April für die sechsteilige Krimi-Serie "Hackerville", die für den Pay-TV-Sender TNT Serie produziert wurde. Die gebürtige Rumänin stellt mit der Serie erneut eine Verbindung zwischen Rumänien und Deutschland her. Diesmal erzählt sie die Geschichte eines 14-jährigen Jungen aus Timișoara, der sich eher zum Zeitvertreib in Hochsicherheitssysteme hackt. Sein Talent fällt Kriminellen auf, die versuchen, ihn zu kidnappen. Ein deutsch-rumänisches Polizistenteam ermittelt. Dabei wird die deutsche Kommissarin an den Ort ihrer Kindheit, Timișoara, zurück geführt. Die Stadt, aus der auch Lăzărescu stammt. Hauptdarstellerin Anna Schumacher hat ebenfalls rumänische Wurzeln, mit dabei ist auch der deutsch-rumänische Schauspieler Sabin Ţambrea, der durch die ZDF-Serie Ku'damm 56 einem größeren Publikum bekannt wurde.

Lăzărescu studierte Regie an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Ihr jüngster Film "Glück ist was für Weicheier" eröffnete vergangenes Jahr die 52. Internationalen Hofer Filmtage. Verschiedene Auszeichnungen erhielt auch ihr Spielfilm "Die Reise mit Vater". Über eine Familiengeschichte erzählt Lăzărescu anrührend von den Jahren nach dem Prager Frühling 1968, von der Zeit des Sozialismus hinter dem Eisernen Vorhang und stellt eine Verbindung zwischen ihren verschiedenen Heimaten Rumänien und München her. Beiläufig und daher umso beeindruckender lässt sie die brutale Realität der sozialistischen Diktatur auf die idealisierten Vorstellungen vom Sozialismus in westdeutschen linken Kreisen treffen.

In ihrem neuem Werk "Hackerville" zeigt Lăzărescu "ein Osteuropa jenseits der Klischees von Armutsmigration und Rückständigkeit", so begründet die Jury des Grimme-Preises ihre Entscheidung. Sie würdigt die konsequent binationale Besetzung, die sich traut, weite Teile der Handlung auf Rumänisch mit deutschen Untertiteln zu zeigen. Das erweitere das Blickfeld und sogar "den deuschen Humorbegriff". Die "moderne osteuropäische Identität", und wohl auch das Selbstbewusstsein, das darin sichtbar wird, haben die Jury überzeugt. Derzeit dreht die 39-jährige Regisseurin und Mutter von zwei Kindern die Serie "Die Welle" für den Streamingdienst Netflix. Für Lăzărescu ist es offensichtlich eine Erfolgswelle.