10. Dezember 2018, 22:13 Uhr Auszeichnung in Berlin Indersdorfer zählt zu Deutschlands Top-Azubis

Maximilian Schilcher aus Markt Indersdorf gehört zu Deutschlands besten Absolventen einer IHK-Ausbildung. Der 19-Jährige hat bei dem Unternehmen "Rohde & Schwarz" in München den Beruf des Fachinformatikers erlernt und seine Ausbildung mit der Note "sehr gut" abgeschlossen. Zusammen mit weiteren 212 Bundesbesten ist er nun bei einer Veranstaltung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD) und Eric Schweitzer, Präsident des DIHK, überreichten Urkunden und Pokale an die ehemaligen Azubis. Alle 213 Geehrten hatten mit den jeweils höchsten Punktzahlen die Abschlussprüfungen in ihren Ausbildungsberufen bei den Industrie- und Handels-kammern abgelegt. Damit sind sie die besten Absolventen von bundesweit rund 300 000 Teilnehmern an den Abschlussprüfungen Winter 2017/2018 sowie Sommer 2018.

Peter Fink, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Dachau, gratuliert dem Markt Indersdorfer: "Sie haben Hervorragendes geleistet und sind mit Ihrem Abschluss bestens für die Zukunft vorbereitet. Ihre beeindruckende Leistung geht Hand in Hand mit unserer starken Wirtschaft." Im Landkreis Dachau gebe es mehr als 250 IHK-Ausbildungsbetriebe, die sicher stellen würden, "dass junge Menschen vielfältige berufliche Perspektiven mit tollen Aufstiegschancen haben". Die duale Ausbildung sei ein "Erfolgsmodell".

Insgesamt ehrten Steinmeier und Schweitzer 75 Frauen und 138 Männer in 205 Ausbildungsberufen. Der Freistaat Bayern war heuer mit 43 Geehrten vertreten und belegte damit den zweiten Platz nach Nordrhein-Westfalen (60 Bundesbeste) und vor Baden-Württemberg (24 Bundesbeste).