11. Juli 2019, 22:08 Uhr Auszeichnung für Naturforscher "Grüner Engel" geht an Dachauer

Der 94-jährige Josef Gareis wird von Umweltminister Glauber geehrt

Von Helen Krueger-Janson

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat am Dienstag den Dachauer Naturforscher Josef Gareis in München mit dem Grünen Engel ausgezeichnet ). Die Ehrung gilt dem ehrenamtlichen Engagement von Bürgern für den Umweltschutz und den Erhalt der Artenvielfalt. Insgesamt 14 Preisträger aus Bayern wurden mit der dazugehörigen Urkunde und Anstecknadel geehrt, vier von ihnen erhielten den Grünen Junior-Engel. Es sei "a ganz a guate Feier" gewesen, sagt der 94-jährige Gareis über die Auszeichnung.

In mehr als 7000 Spaziergängen hat der Dachauer die Flora und Fauna entlang der Amper händisch dokumentiert und zu Buche gebracht. Staatsminister Glauber dankte ihm für seine "bereichernde Datengrundlage für die Wissenschaft und die Umweltschutzbehörden". "Ich lieb' die Natur in ihrer Gemeinheit", ist für Gareis Erklärung genug für sein Engagement.

Bereits im jungen Alter von neun Jahren begann er, einzelne Exemplare der Pflanzen und Tiere auf Papieren zu trocknen und sie mit Bleistift zu dokumentieren. Aber seine jungen Entdeckerjahre wurden vom Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Als er 1949 verhältnismäßig spät aus der russischen Gefangenschaft entlassen wurde, eröffnete er in Dachau zunächst ein Lebensmittelgeschäft. Seine Frau Elisabeth und er heirateten im Jahr 1952. Während dieser Jahre des Wiedereinlebens erinnerte er sich der Leidenschaft seiner frühen Kindheit. Im Jahr 1982 schließlich begann er wieder mit der Aufzeichnung der Natur, immer der Amper entlang. Er zeichnete Vögel, Schmetterlinge, Fische und Pflanzen wie Gräser, Pilze und Farne auf. Mehr als tausend verschiedene Arten sammelte Gareis in seinen Notizen und brachte sie auch später zu Buche "Alles was vorhanden war, ist eingeschlossen in mein Sammelsurium", sagt Gareis und nannte das Buch entsprechend "Naturbeobachtungen an der Amper". Für diese regional einmalige Leistung sprach ihm das Bayerische Umweltministerium seine Anerkennung aus.

Sein hohes Alter schreibt der Dachauer übrigens genau dieser Bewegung in der Natur zu, die er im Durchschnitt jeden zweiten Tag absolvierte. Und auch heute noch unternimmt er trotz seines fortgeschrittenen Alters noch Spaziergänge an der Amper. Nicht mehr allzu häufig gewiss, denn etwas lasse im Alter immer nach. "In der Regel sind es die Füße", sagt der Preisträger gewitzt.