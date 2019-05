16. Mai 2019, 21:51 Uhr Auszeichnung für "D'Etzahausa Theatara" Wo jeder eine Rolle spielt

Die ÜB zeichnet "D'Etzahausa Theatara" mit dem Kron-Maus-Kulturpreis aus - auch für ihre integrative Leistung im Dorf

Von Dajana Kollig, Dachau

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei, deshalb wurde bei der alljährlichen Verleihung des Kron-Maus-Kulturpreises Dachau gleich ein dreifaches Jubiläum gefeiert: 30 Jahre Kron-Maus-Kulturpreis, 30 Jahre Theatergruppe "D'Etzahausa Theatara" und 60 Jahre Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau e.V.

Der Kron-Maus-Kulturpreis, den Bürgermeister Florian Hartmann (SPD) als "Ritterschlag für Dachauer Kulturschaffende" bezeichnet, wurde bei der Preisverleihung am Mittwoch an die Theatergruppe "D'Etzahausa Theatara" verliehen. Der Preis geht auf das langjährige Mitglied der Überparteilichen Bürgergemeinschaft, die Stadträtin Margarete Kron zurück, die heuer ihren 98. Geburtstag gefeiert hätte.

Die Idee einer Theatergruppe entstand 1988, nach dem einen oder anderen Bier auf der Weihnachtsfeier des Schützenvereins Etzenhausen. Durch das Engagement der Bürger des kleinen Ortes konnte bereits ein Jahr später, 1989, das erste Stück aufgeführt werden. Mit der Auszeichnung hätten sie nicht gerechnet, sagt Carolin Oefner vom Vorstand des Theatervereins. Ihrer Meinung nach wird damit auch das Zusammenhalten des Vereins belohnt, über "holprige Zeiten" hinweg. Die Theatergruppe musste teilweise jahrelang aussetzen, weil sie keine Spielstätte fand. Nach anfänglichen Proben in der Maschinenhalle des Hofes von Hans Eberl mussten sich die Schauspieler 2013 eine neue Bühne suchen. Seit vier Jahren finden die Aufführungen nun bei der Familie Burgmeier im Salettl im Garten statt.

Die Laudatio auf die Gruppe hielt der Vorsitzende der Überparteilichen Bürgergemeinschaft, Jürgen Schleich. Er pries die Gruppe als "hochwertige Laienschauspieler", die "ein Gespür für einen reibungslosen Generationenwechsel" hätten. Vor allem stellte er die Gemeinschaft innerhalb des Dorfes heraus. Jeder werde integriert, egal, ob jung oder alt, alteingesessen oder zugezogen. Die Stücke seien dadurch auch immer so perfekt besetzt, dass die Rollen regelrecht wie den Schauspielern auf den Leib geschneidert wirken, sagte Scheich. Das Jubiläum war ein weiterer Grund für die Ehrung, seit 30 Jahren bilden die "Theatara" eine feste Institution in der Kulturlandschaft der Region. Bis auf die kurze Pause durch den Verlust der Spielstätte führen sie auch jedes Jahr ein Stück auf. "Sich so lange ehrenamtlich für etwas zu engagieren, das muss gewürdigt werden", fand auch Gertrud Schmidt-Podolsky, stellvertretende Bürgermeisterin von Dachau. Sie besucht nach Möglichkeit jedes Jahr die Aufführungen der "Theatara". "Wir sind eher wie eine Familie", sagte Bernhard Will über die Gruppe, "man sitzt so viel zusammen, beim Bühnenbau, bei den Proben und so weiter, da entstehen schon tiefe Freundschaften." Er könne es nach der Jahreshauptversammlung immer kaum erwarten, dass sie wieder zu spielen anfangen.

Zur Feier des Tages gab die Theatergruppe noch eine Kostprobe aus ihrem diesjährigen Stück, dem "Liebestrank" von Claus Platzer. Es handelt von zwei Tagelöhnern, die sich in allerlei Schwierigkeiten manövrieren. Um zumindest zu Hause ihre Ruhe zu haben, versuchen die beiden, die dominante Schwester mit einem verwitweten Wirt zu verkuppeln. Mit Hilfe eines Liebestrankes sollen sich die zwei Nervensägen unsterblich ineinander verlieben. Leider ist die Herstellung schwieriger, als gedacht, was zu einer Serie von lustigen Situationen führt. Die Premiere ist in sechs Wochen. Carolin Oefler bedankt sich kurz und knackig für die Auszeichnung mit den Worten "Theater spielen kann ich zwar, Reden schwingen aber nicht - wir freuen uns narrisch."