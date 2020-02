Dürrenmatts Klassiker "Die Physiker" in einer Aufführung der Jugendbühne aus denm Jahr 2016.

Kron-Maus-Kulturpreis geht an Junges Theater-Ensemble

Vereinsvorstand und Stadtratsfraktion der Überparteilichen Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) haben beschlossen, dass der 31. Kron-Maus-Kulturpreis an das Junge Ensemble des Theaters am Stadtwald verliehen wird. Seit 1990 würdigt die ÜB alljährlich das ehrenamtliche Engagement von Kulturschaffenden aus dem Dachauer Stadtgebiet. Der Name des Preises geht auf das langjährige ÜB-Mitglied Stadträtin Margarete Kron, genannt "Zauner Maus", zurück.

Gegründet wurde die Jugendbühne des ASV Dachau im Mai 1974. Die erste Aufführung fand mit dem Märchenspiel "Der kleine Muck" schon aus Anlass der Eröffnungsfeierlichkeiten des Ludwig-Thoma-Hauses im November 1974 statt.

Die ehemalige Jugendbühne besteht mit ihren etwa 60 Mitgliedern inzwischen aus zwei Gruppen, die weiterhin eng zusammenarbeiten: Neben den Theaterkäfern zwischen fünf und 18 Jahren, deren Schwerpunkt auf Weihnachtsstücken liegt, spielen die bis 30-Jährigen seit 2007 im Jungen Ensemble.

Das Junge Ensemble tritt einmal im Jahr auf, wodurch das ursprüngliche Kindertheaterangebot um Stücke für ein jugendliches Publikum erfolgreich erweitert werden konnte. Beispiele sind "Das Gespenst von Canterville", "Ein Sommernachtstraum" und "Die Physiker".

Zwei Mitglieder des Jungen Ensembles dürfen aktuell sogar professionelle Theaterluft schnuppern. Sie spielen bei "Ludwig" beziehungsweise "Bodyguard" mit. Aktuell bereitet sich das Junge Ensemble auf "The Sound of Music" vor. Das von Ingrid Zellner inszenierte Stück wird von 2. bis 17. Mai aufgeführt.

Der ÜB-Vorsitzende Jürgen Schleich fasst die wesentlichen Gründe für die Ehrung zusammen: "Wir zeichnen heuer die engagierte ehrenamtliche Jugendarbeit der Theaterabteilung des ASV Dachau aus. Wir sehen speziell das Junge Ensemble nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Nachwuchsgewinnung als herausragend an, sondern auch als Leuchtturm der kulturellen Jugendarbeit in unserer Stadt."

Jürgen Schleich wird dem Jungen Ensemble des Theaters am Stadtwald am Mittwoch, 13. Mai, im Foyer des Dachauer Rathauses den Kron-Maus-Kulturpreis der ÜB überreichen.