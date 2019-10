Das Bündnis für Karlsfeld lädt erneut zu einem Bürgergespräch ein. Treffpunkt ist am Freitag, 18. Oktober um 20 Uhr in der Sportgaststätte in Karlsfeld an der Jahnstraße. Die Themen des Abends sind aktuelle Informationen im Bereich der Gemeinde in Karlsfeld. Darüber hinaus können alle Bürgerinnen und Bürger ihre aktuellen Fragen und Anliegen vorbringen und mit den Gemeinderäten des Bündnisses besprechen und ihnen ihre Fragen stellen. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, kann sich allerdings bereits den nächsten Termin für das geplante Bürgergespräch im November vormerken: dieses ist aller Voraussicht nach für den 16. November vorgesehen. Tagungsort und die genaue Uhrzeit werden zeitnah im Internet unter www.bündnis-für-karlsfeld.de veröffentlicht.