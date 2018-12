4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Ausstellung Pfaffenhofen in den 1950er-Jahren

Die Ausstellung der Geschichtswerkstatt "50er Jahre - Wirtschaftswunder und Verdrängung" ist nun auch in Pfaffenhofen zu sehen. Eröffnet wird sie am Samstag, 8. Dezember, um 17 Uhr im Rathaus Egenburg. Im Fokus stehen die Lebensumstände der Menschen in der Altgemeinde Pfaffenhofen und deren Veränderungen durch den beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er-Jahren. Die Ausstellung ist am Sonntag, 9. Dezember, von 14 Uhr an parallel zum Christkindlmarkt geöffnet.