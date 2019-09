Die Ausstellungen der Reihe "Raus" zum 100-jährigen Bestehen der Künstlervereinigung Dachau sind vergangene Woche zu Ende gegangen, zumindest in den Galerien. Die Kunstwerke im öffentlichen Raum bleiben noch bis 13. September stehen. Auch Kunstaktionen gibt es: Zweimal noch kann man im Stadtbus der Linie 720 "Out" erleben, eine "performative Intervention" von Agnes Jänsch und Luca Daberto. Schauspielerinnen mischen sich unter die Fahrgäste und lassen verschiedene Facetten des Begriffs "Raus" in szenischen Miniaturen sichtbar werden. Die Performance findet noch mal am Donnerstag, 5. September, von 10 bis 19 Uhr statt und während der "Langen Nacht der offenen Türen" am Sonntag, 13. September, von 19 bis 22 Uhr.