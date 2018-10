29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Ausstellung Opfer deutscher Besatzungsgewalt

Die Ausstellung "Die Vergessenen - Opfer deutscher Besatzungsgewalt in Rostow am Don 1941-1943" ist noch bis Donnerstag, 1. November, 16 Uhr, im Max-Mannheimer-Haus zu sehen, Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 20 Uhr. Erarbeitet wurde die Ausstellung von der Berliner Historikerin Christina Winkler, die über Rostov auch ihre Doktorarbeit geschrieben hat und derzeit in Moskau arbeitet. Zum Abschluss am Donnerstag, 1. November, um 11 Uhr bietet Jürgen Zarusky vom Institut für Zeitgeschichte eine Führung durch die Ausstellung an.