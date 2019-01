15. Januar 2019, 22:05 Uhr Ausstellung Ohne Anmeldung ins Heimatmuseum

Eine Sonderausstellung der Geschichtswerkstatt, die im Heimatmuseum zu sehen ist, zeigt das extrem dynamische Wachstum der Gemeinde Karlsfeld in den Jahren des Wirtschaftswunders. Zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 20. Januar, um 14 Uhr im Heimatmuseum in der Gartenstraße 6 ist keine Anmeldung erforderlich. Darauf weist der Verein des Heimatmuseums ausdrücklich hin. Das Schwerpunktthema lautet: "Alles wächst! Bauboom im Karlsfeld der 50er Jahre". Die Ausstellung ist bis 21. April zu sehen.