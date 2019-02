20. Februar 2019, 21:37 Uhr Ausstellung Kombiführung

Eine Kombiführung durch die Ausstellung "Ahrenshoop" in der Gemäldegalerie und "Landschaftsmalerei III" in der Neuen Galerie gibt es an diesem Donnerstag, 21. Februar, von 19 bis 21 Uhr. Teilnahme zwölf Euro zuzüglich Eintritt. Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.